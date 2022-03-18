Киев, 18 марта, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Украина приостанавливает участие в составе Совместных миротворческих сил в Приднестровье. Об этом говорится в заявлении посла Украины в Молдавии Марко Шевченко, направленном в Объединённую контрольную комиссию, передаёт агентство «Новости Приднестровья».

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Сообщается, что все десять украинских военных наблюдателей, которые состояли в миротворческих силах, убыли в свою страну.

«Приостановка деятельности украинских военных наблюдателей не может трактоваться как прекращение участия Украины в Совместных миротворческих силах в зоне безопасности Молдовы и других механизмах приднестровского урегулирования», — говорится в сообщении.

По данным журналистов, в Приднестровье приняли к сведению заявление украинской стороны.

Стоит отметить, что представители Украины перестали участвовать в совместных заседаниях Объединённой контрольной комиссии.