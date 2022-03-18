Самара, 18 марта, 2022, 10:04 — ИА Регнум. 243 беженца из Луганской и Донецкой Народных Республик находятся в специально организованных пунктах временного размещения в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Александр Погожев ИА REGNUM Пункт временного размещения беженцев Донбасса в Ростовской области

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17 марта полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округ Игорь Комаров и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова провели совещание с главами регионов округа, на котором обсудили вопросы размещения беженцев Луганской и Донецкой Народных Республик.

Сообщается, что в Самарскую область прибыли всего 335 вынужденных переселенцев из Донбасса. В настоящее время в пунктах временного размещения региона находится 243 человека, в числе 121 ребенок.

Глава региона Дмитрий Азаров сообщил, что всем беженцам оказывается необходимая помощь.

«За это время на Самарской земле произошло радостное событие: 8 марта из перинатального центра была выписана мама со своим восьмым ребёнком, девочкой. Мы сделали все, чтобы дочка появилась на свет. Ее назвали Анастасией. Одна пенсионерка обратилась ко мне, с просьбой воссоединиться с сыном и переехать в Чебоксары. Мы помогли», — приводит пресс-служба слова главы региона.

Отмечается, что в настоящее время трудоустроены девять граждан. В области сформировали список работодателей, которые готовы принять на работу эвакуированных из Донецка и Луганска жителей.

«Мы готовы предоставить работу всем», — подчеркнул Азаров.

Сообщается, что прибывшие в регион дети были осмотрены врачами, это позволило выявить хронические заболевания.

«Они обеспечены лечением, лекарственными препаратами, одного ребенка с ДЦП хотим направить в федеральный центр «Детство» на реабилитацию, если такое решение будет родственниками принято, мы это готовы сделать», — сообщил глава региона, добавив, что 46 детей были определены в детские сады, 72 школьника учатся в школах, три студента получают среднее профессиональное образование и три студента — высшее.