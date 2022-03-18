Москва, 18 марта, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя ЦБ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету по финансовому рынку в соответствии с установленной процедурой внести этот вопрос на рассмотрение Совета Думы 21 марта, сообщается в телеграм-канале нижней палаты парламента.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, полномочия главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной на посту председателя ЦБ истекают 24 июня 2022 года. По закону президент должен представить на рассмотрение Госдумы кандидатуру на пост главы ЦБ не позднее чем за три месяца до истечения срока полномочий, то есть в случае с Набиуллиной — до 24 марта.