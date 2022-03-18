Донецк, 18 марта, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Украинские боевики атаковали ранее освобожденную силами Донецкой Народной Республики Волноваху, сообщает 18 марта штаб территориальной обороны республики.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«ВФУ (Вооруженные формирования Украины) атаковали освобождённую Волноваху, ранены трое гражданских. Минздрав ДНР сообщил о ранении трех мирных жителей в освобождённой Волновахе. При обстреле с позиций ВФУ пострадали две женщины и один мужчина», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 18 марта Вооружённые силы Украины устроили обстрел населённого пункта Пантелеймоновка Донецкой Народной Республики.