Якутск, 18 марта, 2022, 10:27 — ИА Регнум. В Якутске с размахом отпраздновали годовщину Крымской весны. На площади города собрались более 3,5 тыс. человек, сообщило ЯСИА. Мероприятие было в том числе поддержкой жителей республик Донбасса и российских военнослужащих.

Duma.perm.ru Митинг, посвященный воссоединению Крыма с Россией

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«Конечно, все мы понимаем, что в 2014 году восторжествовала историческая справедливость. Сейчас этот день мы отмечаем в непростой обстановке. Наши вооружённые силы проводят на Украине и Донбассе специальную военную операцию, которую начал наш президент Владимир Путин, чтобы защитить жизни простых людей. Сегодня на Донбассе и Украине защищаем будущее нашей страны, будущее наших детей и внуков. На нашей стороне справедливость и правда, и это значит, что мы обязательно победим», — отметил глава Якутии Айсен Николаев.

Он выразил уверенность в том, что народ России не смогут поставить на колени западные санкции. Эти ограничения руководитель республики назвал экономической агрессией и попыткой сломить волю жителей нашей страны. Айсен Николаев также подчеркнул, что Якутия и Крым — побратимы: в Якутске есть улица Севастопольская, а в Севастополе — Якутская.

Мэр Якутска Евгений Григорьев выразил благодарность президенту России и солдатам, которые устанавливают справедливость на территории Украины.

Руководитель регионального исполкома общероссийского народного фронта Якутии Валерий Лютый признался, что любит этот праздник в честь дня воссоединения Крыма с Россией и ценит этот день.

«Потому что мы сейчас понимаем, что у тех народов, людей, республик, которые составляли СССР, есть тяга к объединению. Республика Крым — испокон веков историческая территория России. Мы сегодня собрались здесь, чтобы также поддержать нашу армию и главнокомандующего. Мы хотим, чтобы Украина тоже была дружественной и безопасной», — отметил Валерий Лютый.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области прошёл танцевальный флешмоб «Россия_Мы». На набережной города был исполнен национальный танец казаков. С помощью него в регионе выразили восхищение мужеством и героизмом российских солдат, которые защищают не только страну, но и мир.