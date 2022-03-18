Кемерово, 18 марта, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Новокузнецкий драматический театр присоединился к онлайн-флешмобу по чтению стихов про Россию. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Годовщина воссоединения Крыма и Севастополя с РФ

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«Артисты театра — аплодирую вам! В каждой строчке стихотворения — чувства и отношение к Родине, истории страны. Мурашки от проникновенных фраз и голосов», — написал Кузнецов в своём телеграм-канале.

Отметим, что онлайн-флешмоб проходит в рамках акции «Крымская весна», посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией.