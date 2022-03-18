Барнаул, 18 марта, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По состоянию на 18 марта 2022 года за сутки выявлены 517 новых носителей (на 17 человек меньше, чем сутками ранее).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Число тестирований сократилось с 9697 до 9528 (на 169 меньше, чем сутками ранее). Количество заболевших пневмонией и ОРВИ увеличилось: 31 371 (на 26 за сутки) и 207 265 (на 377 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных сократилось до 313 (-11 за сутки). Из них 135 подключены к аппаратам ИВЛ (-11 за сутки).

По прежнему много смертей. Общее число жертв SARS-CoV-2 в крае уже достигло 9828 человек, причём 17 из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Число госпитализаций в инфекционные госпитали с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией сократилось до 1461 жителя края (-154 за сутки). Кроме этого, 137 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях (+5 за сутки).

Заболеваемость среди детей снизилась: всего на Алтае выявлен уже 38 7761 зараженный коронавирусом (+115 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 256 398 человек, выздоровел 237 031 человек (+885 за сутки).

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