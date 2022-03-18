Севастополь, 18 марта, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Восьмую годовщину воссоединения с Россией отмечает Севастополь вместе со всей страной 18 марта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

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С поздравлением к жителям города обратился губернатор Михаил Развожаев.

«Восемь лет назад Севастополь подтвердил свой исторический выбор — говорить на русском языке, жить ценностями и идеалами своей страны, да что уж кривить душой — просто жить!» — говорится в поздравлении.

«Несколько лет назад президент Владимир Владимирович Путин сказал фразу: «Если драка неизбежна — нужно бить первым». Сегодня Россия, как и 80 лет назад, борется с нацизмом. От нашей веры в армию России, от способности вместе пережить любые трудности зависит будущее государства. И мы справимся, как справлялись наши предки!» — подчеркнул Развожаев.

Он подчеркнул, что в 2014 году Севастополь стал «пульсом России, ее патриотической столицей». За восемь лет жители Севастополя и Крыма научились жить в условиях санкций, и теперь могут показать всем регионам — ничего страшного в этом нет.

«Потому что мы непобедимы, когда есть единство, вера в свой Севастополь и свою Россию!» — заключил Развожаев.

Годовщину воссоединения с Россией в Севастополе отметят многочисленными мероприятиями. Откроется программа торжественным митингом с возложением цветов и открытием фотовыставки «Крымский мост — мост в будущее» на Константиновской батарее. Затем на мемориальном комплексе «Сапун-гора» пройдет международная акция «Сад памяти» — горожане высадят 400 саженцев. Также от Сапун-горы запланировано проведение автомотопробега по Севастополю. Колонна проедет по центральным улицам города и направится на гору Гасфорта. На площади Нахимова будет организован сбор гуманитарной помощи жителям ЛНР и ДНР. На горе Гасфорта состоится торжественное открытие стелы «Героям России», и также будет организована программа в поддержку российских солдат. Вечером на площади Нахимова запланирован концерт-митинг в поддержку российских солдат, участвующих в специальной операции по защите Донбасса.