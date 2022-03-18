Барнаул, 18 марта, 2022, 09:42 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживают более двух миллионов человек, по состоянию на 18 марта 2022 года вакцинированы 1 378 205 человек (+1273 за сутки), следует из данных оперштаба региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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Из общего числа привитых 55 624 жителя региона получили первую прививку (+388 за сутки). Число полностью привитых граждан составило 1 227 005 (+521 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»).

Также известно о 95 576 ревакцинированных (+364 за последние сутки).

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