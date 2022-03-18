Тюмень, 18 марта, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Власти Тюменской области совместно с застройщиками социальных объектов решают вопрос изменения госконтрактов и импортозамещения. Об этом сообщает Главное строительное управление региона.

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Строительным организациям в ближайшее время необходимо предоставить сравнительный анализ изменения стоимости оборудования, которое предусмотрено уже заключенными контрактами. Это нужно для понимания общей ситуации на тюменском строительном рынке.

«У нас уже появилась возможность вносить изменения в стоимость контрактов, чтобы подрядчики могли без проблем достроить все социальные объекты. Сроки госэкспертизы по изменению цены контракта значительно сокращены — до двух недель», — пояснил директор управления капитального строительства Фанур Гимаев.

«Понимание, как выстраивать работу, есть. Постараемся сохранить сроки строительства школ, детских садов и других соцобъектов», — подчеркнул заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области Сергей Бауэр.

Кроме того, идёт работа по импортозамещению строительных материалов и оборудования на отечественные аналоги. Вопросы замены импорта и поддержки строительной отрасли будут рассмотрены на площадках III Градостроительного форума, который пройдёт в Тюмени с 22 по 24 марта 2022 года.