Челябинск, 18 марта, 2022, 09:33 — ИА Регнум. В Челябинской области от COVID-19 излечились ещё 1406 человек. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе вылечился уже 288 541 пациент. А выявили коронавирус у 311 068 граждан.

Больных COVID-19 стало в регионе уже 13 941 человек. Скончались от ковида ещё 15 пациентов.