Красноярск, 18 марта, 2022, 09:17 — ИА Регнум. В Красноярский край поступила новая партия вакцины против коронавируса для подростков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Правительство Бурятии «Спутник М»

Следите за развитием событий в трансляции: «COVID-19 отступает: все новости о коронавирусе в России и мире»

Всего регион получил 720 доз вакцины. В ближайшее время они будут распределены между медицинскими организациями. При этом в первую очередь будут привиты воспитанники государственных казённых учреждений и дети-сироты.

«️Вакцинация проводится добровольно. Необходимо письменное согласие родителя или законного представителя», — отметили в оперштабе.