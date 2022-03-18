Красноярский край получил новую партию вакцины от COVID-19 для подростков
Красноярск, 18 марта, 2022, 09:17 — ИА Регнум. В Красноярский край поступила новая партия вакцины против коронавируса для подростков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.
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Всего регион получил 720 доз вакцины. В ближайшее время они будут распределены между медицинскими организациями. При этом в первую очередь будут привиты воспитанники государственных казённых учреждений и дети-сироты.
«️Вакцинация проводится добровольно. Необходимо письменное согласие родителя или законного представителя», — отметили в оперштабе.