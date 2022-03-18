Биробиджан, 18 марта, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Творческие коллективы ЕАО дают концерты в рамках эстафеты «Россия_Мы». Выступления с танцевальными номерами разных народов России призваны подчеркнуть национальное единство в стране, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

ВКО ЦКВ Танец

Следите за развитием событий в трансляции: «Восьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией — трансляция»

Читайте также: Мы единый народ — Камчатка приняла Всероссийскую национальную эстафету

В автономии исполняют еврейские и русские народные танцы. Два народа мирно и сплочённо соседствуют на территории региона.

«Всероссийская творческая акция призвана показать, что, несмотря на национальные и культурные отличия, все мы — народ России. На языке танца, идущего от самого сердца, мы хотим сказать: мы едины и мы гордимся тем, что являемся частью сильной и многонациональной страны. Вместе мы поддерживаем российскую армию, ведь слова нашего президента гласят, что у подвигов российских солдат нет национальности», — подчеркнули в правительстве ЕАО.

Как сообщало ИА REGNUM, Камчатка также приняла Всероссийскую национальную эстафету #Россия_Мы и танцем поддержала российскую армию, которая участвует в миротворческой операции по защите Донбасса.