Красноярск, 18 марта, 2022, 09:03 — ИА Регнум. В Красноярском крае в течение последних двух недель не выявлялось других штаммов коронавируса, кроме «Омикрона». Об этом 18 марта в своём телеграм-канале сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По его словам, все 100% проб, по которым проводили полногеномное исследование, подтвердили циркуляцию «Омикрона».

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 марта в Красноярском крае подтверждено 354 995 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 336 390 человек, скончался 10 341 ковид-пациент.