Владивосток, 18 марта, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Приморье масштабно и с размахом отмечает годовщину Крымской весны.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

Следите за развитием событий в трансляции: «Восьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией — трансляция»

«Мы отмечаем восьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией. В муниципалитетах уже прошли концерты, а из 16-ти городов и районов во Владивосток отправились автопробеги с флагами Российской Федерации. Всего около 170 автомобилей», — написал в своём телеграм-канале под прикреплённым видео губернатор Олег Кожемяко.

Вечером на водной станции ТОФ состоится концерт.

Читайте также: Хабаровский край митингом отметил годовщину воссоединения с Крымом

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре в годовщину воссоединения Крыма с Россией состоялись тематические митинги-концерты.