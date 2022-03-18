Владивосток, 18 марта, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Губернатор Приморья Олег Кожемяко побывал в магазинах Владивостока и сделал вывод, что наценка на овощи, молоко, мясо, яйца по программе «Приморское — лучшее!» не превышает 15%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Алексей Иванов ИА REGNUM Полупустые прилавки в супермаркете во Владивостоке

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Олег Кожемяко побывал в гипермаркетах «Самбери» в торговом центре «Седанка Сити» и «РемиСити». Торговые сети вступили в программу «Приморское — лучшее!», торговая наценка на социально значимые товары региональных производителей не превышает 15%.

Так, десяток яиц в гипермаркетах стоит 96 рублей, литр молока «ГринАгро» 2,5% — около 105 рублей. Килограмм суражевских огурцов в «Реми» можно приобрести за 148,9 рубля, свинина — за 300 рублей, картофель продается по 50 рублей за кг, сахар — 79 рублей.

Ожидается завоз сахара по 76 рублей.

Губернатор подчеркнул, что уровень цен на постоянном контроле у правительства Приморья.

«На складах достаточно запасов круп, сахара. Будем бороться со спекулятивными наценками, необоснованным повышением цен. Уже есть первые штрафы, они довольно значительные — от 100 до 500 тыс. рублей», — заверил Олег Кожемяко.

При этом в региональных телеграм-каналах приморцы выкладывают фото с новыми ценами. Так, 18 марта булку «Заливного» хлеба в «Самбери» продавали за 131 рубль, ещё в начале недели этот хлеб стоил 32 рубля.

В Артёме, в одном из магазинов, жители сфотографировали ценник на рис китайский — 230 рублей за кг.

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Как сообщало ИА REGNUM, поставщики товаров повседневного спроса стали отменять промоакции, которые позволяли отечественным магазинам снижать цены. На товары со скидками приходилось около половины покупок в крупнейших розничных сетях.