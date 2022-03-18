Красноярск, 18 марта, 2022, 08:34 — ИА Регнум. В связи с проведением специальной военной операции на Украине в России отмечается рост числа сообщений об угрозе терактов с иностранных электронных сервисов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Красноярскому краю.

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«Зафиксированы случаи массовых обзвонов с мобильных номеров, принадлежащих украинским операторам сотовой связи. Данная активность связана со сбором данных о российских военнослужащих и призывами к участию в несанкционированных митингах и акциях», — отметили в ведомстве.

В некоторых случаях рассылаются письма с ложными сведениями о действиях российских вооружённых сил. Граждан призвали не поддаваться на провокации и критически относиться к информации из рассылок.