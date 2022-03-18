Ташкент, , 08:31 — REGNUM Со дня установления дипломатических отношений между Узбекистаном и Испанией 17 марта исполнилось 30 лет. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Узбекистан Иван Шилов © ИА REGNUM

«По этому случаю, министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов направил поздравительное послание министру иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбаресу», — говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что Узбекистан рассматривает Испанию как страну со значительным промышленным, научно-техническим, культурным и интеллектуальным потенциалом, а также как надежного и дружественного партнера в Европейском союзе.

«Наши государства обладают огромным потенциалом для постоянного наращивания многопланового взаимодействия», — говорится в послании.

Во внешнеполитическом ведомстве Узбекистана выразили уверенность, что «узбекско-испанские отношения, построенные на принципах исторической дружбы и взаимопонимания, будут и впредь развиваться на благо народов двух стран».