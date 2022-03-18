Пермь, 18 марта, 2022, 08:26 — ИА Регнум. В Пермском крае снят ряд антиковидных ограничений. В регионе сохраняется масочный режим. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В частности, снят запрет на проведение культурных и досуговых мероприятий в кафе, ресторанах, столовых и других предприятиях сферы общественного питания. По-прежнему предприятиям общепита необходимо соблюдать в помещениях санитарные меры противодействия распространению новой коронавирусной инфекции.

Еще одним из послаблений режима стало снятие ограничения по числу участников экскурсий, проводимых в социокультурном пространстве «Завод Шпагина», музеях и выставочных залах региона. Ранее в экскурсионную группу могло входить не более 20 человек.

В регионе сохраняется масочный режим в местах массового пребыванию людей. Ежедневное суточное число новых случаев заражения коронавирусом остается высоким.