Иркутск, 18 марта, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Власти Иркутской области помогут Братску начать экспорт систем безопасности, кондитерской продукции, модульных конструкций и лимонада. Подробности сообщает телеграм-канал «Город Братск».

(сс) PublicDomainPictures Экспорт

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Эксперты из областного «Экспортного десанта» считают, что пряники и овсяное печенье «Падун-Хлеб» могут заинтересовать покупателей Монголии и Китая.

Представители компании «САВА сервис» рассказали, что рассматривают возможность экспорта продукции в Казахстан и Монголию. В Казахстане уже есть заказчики у оборудования «Рубежа» для пультовой охраны — список зарубежных партнёров можно расширить — говорят эксперты. Возможности экспорта в Монголию решено проработать и с производителем лимонадов «Гелиос».

Решено, что по итогам поездки «Десанта» в Братск для этих четырех компаний будет проработан подробный план запуска экспорта

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области 16 марта начал работу «Экспортный десант». Его задача — найти оптимальные решения в условиях жесточайших антироссийских санкций, введённых Западом в ответ на спецлперацию на Украине.

В 2022 году десант посетит 21 муниципальное образование. Ежемесячно команда десанта будет встречаться с малым бизнесом и выявлять компании с высоким экспортным потенциалом, чтобы адресно дать консультации на тему возможных точек роста и выхода на перспективные рынки сбыта.

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