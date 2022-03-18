Джакарта, , 08:10 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди на встрече с министром иностранных дел Кении Рейчел Омамо обсудили возможность привлечения индонезийских государственных предприятий к инфраструктурным мегапроектам в Кении, сообщает Kompas.

Индонезия (сс) Prayitno

Это часть усилий двух стран по расширению сотрудничества для укрепления экономических отношений.

«Мы договорились улучшить экономические отношения за счет возможности для наших госпредприятий поддерживать инфраструктурные проекты Кении, мы обсудили сотрудничество в области инфраструктуры», — отметила Ретно Марсуди.

Кроме того, Кения и Индонезия договорились об укреплении рынка сбыта потенциальных товаров посредством соглашений о свободной торговле и преференциальной торговле.

«Экономические отношения между Индонезией и Кенией в настоящее время демонстрируют положительную динамику, при этом стоимость торговли за последние пять лет выросла до 15,7%», — подчеркнула Ретно Марсуди.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-президент Индонезии Маруф Амин приветствовал открытие посольства Кении в Джакарте, что, как ожидается, улучшит двусторонние отношения между двумя странами.

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