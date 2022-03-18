Барнаул, 18 марта, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Сегодня, 18 марта, в Алтайском крае, как и по всей стране, отмечают восьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией. В 2014 году в этот день был подписан договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ в статусе отдельных субъектов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крым

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К этой дате в музеях проходят тематические выставки. Со сцены краевой филармонии будет звучать музыка российских и советских композиторов. Тематические уроки, посвященные воссоединению Крыма с Россией, песенный флешмоб «За Россию!», акция «Служу России!», фестиваль «Служить России суждено тебе и мне» пройдут в образовательных учреждениях региона.

Главным событием празднования в Барнауле станет митинг-концерт «Zа мир! Zа Россию!». Мероприятие пройдет на стадионе клуба «Темп».

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В краевом отделении ОНФ решили поддержать российских военных. Для этого организовали флешмоб — в помещениях Диагностического центра и библиотеки им. Шишковас 20:00 до 20:30 будут включать свет, чтобы светящиеся окна медучреждения складывались в слово «КРЫМ», а библиотеки — в букву Z.

Как сообщало ИА REGNUM, мероприятия в честь воссоединения Крыма с Россией пройдут 18 марта в Забайкалье. В учреждениях культуры и образования запланировано провести тематические мероприятия: флешмобы, выставки, выступления, классные часы.

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