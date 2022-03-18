Иркутск, 18 марта, 2022, 07:48 — ИА Регнум. Двоим жителям Иркутска — мужчине и женщине — которые стали участниками несогласованного с органами местного самоуправления публичного мероприятия и в присутствии граждан высказывали лозунги, содержание которых дискредитировало Вооружённые силы РФ, вынесен приговор. Подробности сегодня, 18 марта, сообщает региональное ГУ МВД РФ.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Армия, вооруженные силы России

Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

В отношении граждан были составлены протоколы по ч. 1 ст. 20.3.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности».

Кировский районный суд рассмотрел собранные полицейскими материалы и назначил нарушителям в качестве наказания административные штрафы в размере 30 и 35 тысяч рублей.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении спецоперации. Редакция ИА REGNUM ведет трансляцию обо всем, что происходит на Украине.

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