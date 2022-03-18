Петропавловск-Камчатский, 18 марта, 2022, 07:46 — ИА Регнум. Камчатка приняла Всероссийскую национальную эстафету #Россия_Мы и танцем поддержала российскую армию, которая участвует в миротворческой операции по защите Донбасса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

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В эстафете участвуют танцевальные коллективы регионов России. От Камчатки во флешмобе принял участие ансамбль «Коритэв».

"Камчатка — форпост великой России на тихоокеанских берегах. Сегодня мы сердцем с нашими отважными воинами, миссия которых — обеспечение и защита мирного будущего. Мы — часть могучего, сильного многонационального народа России. Мы — единый народ!» — сказали участники ансамбля.

Камчатский коллектив передал эстафету Магаданской области и Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магадане прошёл 18 марта танцевальный флешмоб #Россия_Мы — артисты ансамбля песни и танца народов Севера «Энэр» и Магаданского музыкального и драматического театра исполнили танец под аккомпанемент этнических инструментов.