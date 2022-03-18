Харьков, Украина, 18 марта, 2022, 07:43 — ИА Регнум. В населённые пункты Чугуевского района Харьковской области Украины доставлен гуманитарный груз, сообщили 18 марта в Министерстве обороны России.

Mirnews.su Гуманитарная помощь

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В министерстве рассказали, что колонна российских военных привезла гуманитарную помощь жителям Чугуевского района Харьковской области. Всего доставлено около ста тонн гуманитарной помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, тему предоставления Украине гуманитарной помощи нельзя политизировать, заявил постоянный представитель Индии при ООН Т. С. Тирумурти в ходе заседании Совета Безопасности Организации Объеденных Наций по гуманитарной ситуации на Украине.