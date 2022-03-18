Якутск, 18 марта, 2022, 07:39 — ИА Регнум. В Якутии намерены развивать все отрасли промышленности, чтобы обеспечить должный уровень жизни населения. Об этом 18 марта заявил председатель правительства республики Андрей Тарасенко, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

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На поддержку сельского хозяйства премьер-министр Якутии обратил особое внимание. Он также предложил жителям региона сплотиться в условиях санкционного давления ради развития республики.

«Нужно сделать так, чтобы Якутия развивалась и дальше. Ведь, если посмотреть на историю, она всегда славилась своими героями труда и достижениями. Высокими были показатели и по урожаю, и по добыче полезных ископаемых. Впервые у нас с гектара было собрано 42 центнера урожая. Всегда практически во всех отраслях наша республика славилась передовиками. Это надо сегодня вспомнить и сделать так, чтобы республика и страна развивались», — отметил Андрей Тарасенко.

Как сообщало ИА REGNUM, предприятиям Якутии помогут перестраивать логистику и искать замену оборудованию иностранного производства. С этой целью при министерстве внешних связей республики будет создана оперативная группа по импортозамещению.