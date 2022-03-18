Власти Якутии пообещали поддерживать экономику и жителей региона
Якутск, 18 марта, 2022, 07:39 — ИА Регнум. В Якутии намерены развивать все отрасли промышленности, чтобы обеспечить должный уровень жизни населения. Об этом 18 марта заявил председатель правительства республики Андрей Тарасенко, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе региона.
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На поддержку сельского хозяйства премьер-министр Якутии обратил особое внимание. Он также предложил жителям региона сплотиться в условиях санкционного давления ради развития республики.
Как сообщало ИА REGNUM, предприятиям Якутии помогут перестраивать логистику и искать замену оборудованию иностранного производства. С этой целью при министерстве внешних связей республики будет создана оперативная группа по импортозамещению.