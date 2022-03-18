Тегеран, 18 марта, 2022, 08:27 — ИА Регнум. 17 марта в иранской столице со счётом 1:1 завершилось Тегеранское дерби между футбольными командами «Персеполис» и «Эстеглал». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Али Немати вывел ФК Персеполис вперед на 40-й минуте ударом головой. Казалось, что оппоненту не удастся уже переломить игру, однако вышедшему на замену Руди Гестеде (ФК Эстеглал) удалось сравнять счет на 81-й минуте.

Эстеглал остаётся на вершине таблицы Профессиональной лиги Ирана (IPL) с 55 очками, на шесть очков опережая Персеполис. Обе команды играли друг против друга 98 раз, причем ФК Эстеглал едва лидировал в очных встречах с 26 победами при 47 ничьих.

Согласно полученным данным, на данном матче, проходившем на тегеранском стадионе Азади, присутствовало примерно 20 000 болельщиков.