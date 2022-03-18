Чита, 18 марта, 2022, 07:07 — ИА Регнум. День воссоединения Крыма с Россией имеет значение для всех забайкальцев. Об этом 18 марта в эфире ГТРК «Чита» в программе «Утро России» сказала заместитель председателя правительства региона Татьяна Цымпилова. Её слова цитирует пресс-служба правительства региона.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

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Обращаясь к жителям Забайкалья, она напомнила, что еще в 1783 году Екатерина Великая подписала исторический документ о принятии острова Тамани, полуострова Крыма и всей территории Кубанской в состав Российской империи.

«Первый митинг в Чите поддержку жителей Крыма прошел в 2014 году после того как в Крыму прошёл референдум, в котором приняли участие более миллиона человек. В результате более 96% высказалось за воссоединение с Российской Федерацией. Это еще раз подтверждает, что восторжествовала историческая справедливость», — отметила Татьяна Цымпилова.

В прямом эфире она подчеркнула, что любой россиянин, где бы он не жил, является частью единого народа.

«У многих забайкальцев родные, близкие и друзья живут в Севастополе и в Крыму. Теперь появилась возможность ездить, чаще встречаться общаться», — добавила вице-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, мероприятия в честь воссоединения Крыма с Россией пройдут 18 марта в Забайкалье. В учреждениях культуры и образования запланировано провести тематические мероприятия: флешмобы, выставки, выступления, классные часы. Кульминацией празднования станет праздничный трехчасовой концерт «Крымская весна» на площади имени Ленина в Чите.

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