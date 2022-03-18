Чебоксары, 18 марта, 2022, 06:59 — ИА Регнум. В Чувашии аграрная продукция местных производителей на рынках составляет от 63% до 96% — в зависимости от вида товара. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики по итогам февральского мониторинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Овощи

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По данным властей, в феврале доля продукции местного производства по Чувашии составила 65,6%, что на 0,5% выше аналогичного периода 2021 года. Речь идёт о таких основных группах товаров, как молочная и мясная продукция, овощи, яйца, хлеб, кондитерские изделия, алкоголь.

Уточняется, что в несетевых магазинах доля местной продукции составляет 66,7%, в магазинах федеральных и локальных сетей — соответственно 31,3% и 67,9%, в нестационарных торговых объектах — 81,1%, на рынках и ярмарках — 80,8%.

На рынках и ярмарках республики доля молока и кисломолочной продукции, которую производят чувашские предприятия, составляет 84,9%, колбас и колбасной продукции — 68%, курятины — 74,3%, яиц — 86,9%, овощей — 80,4%, хлеба — 96,3%, кондитерских изделий — 63,5%.

Напомним, что в Чебоксарах летом власти планируют открыть мини-ярмарки, где местные производители смогут бесплатно продавать свою продукцию. Чиновники отмечают, что такие площадки организуют возле супермаркетов, и если они будут востребованы, то подобные объекты торговли появятся в других городах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чувашии Олег Николаев заявлял, что доля зарубежных поставок в структуре продовольственных продуктов составляет 1%, непродовольственных товаров — 60%. Также власти подчёркивали, комментируя ситуацию с сахаром, что его достаточно в стране, а причиной ажиотажного спроса считают «информационную войну», развязанную против России с целью «создать панику» среди населения.