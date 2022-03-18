Иркутск, 18 марта, 2022, 06:54 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области остаётся напряжённой. По состоянию на 18 марта 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8296 человек, причём вновь 13 из них погибли за последние сутки.

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 276 349 (+1062 за сутки). Госпитализированы 1443 (-37 за сутки). В то же время выздоровели 258 702 пациента (+2263 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 648 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (0 за сутки).

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