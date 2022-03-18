Чебоксары, 18 марта, 2022, 06:47 — ИА Регнум. В Чувашии в условиях санкционного давления планируют сдерживать рост цен на продукты питания за счёт создания небольших площадок для продажи продукции, выращенной местными предприятиями и аграриями. Их организуют рядом с супермаркетами, сообщили ИА REGNUM в администрации главы республики по итогам заседания штаба по поддержке устойчивости экономики.

ИА REGNUM Картофель

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По итогам обсуждения власти решили создать в Чебоксарах «мини-рынки для продвижения местной продукции», которые «пропишутся рядом с супермаркетами». Заявляется, что первая площадка будет организована «уже к середине лета» в Московском районе.

По замыслу властей, продавать свою продукцию напрямую жителям смогут фермеры, при этом плата за место не потребуется. Отмечается, что если «мини-рынки» будут востребованы у населения, то такой формат торговли будет развиваться, охватывая другие муниципальные образования.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии сформировали штаб, который будет заниматься выработкой мер по поддержке устойчивости экономики в условиях введения зарубежных санкций. Здесь рассматриваются вопросы обеспечению финансовой стабильности, бесперебойного функционирования организаций, наличия продовольственных и непродовольственных товаров и недопущению резкого изменения цен.