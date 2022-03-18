Южно-Сахалинск, 18 марта, 2022, 06:27 — ИА Регнум. В годовщину Крымской весны губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко встретился со свидетелем событий в Донбассе. Уроженка станицы Луганская Наталья Плискунова восемь лет назад вместе с дочерью была вынуждена покинуть родной край из-за начала боевых действий.

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На Сахалин Наталью Плискунову позвали знакомые. Здесь она получила российское гражданство. Живет в Южно-Сахалинске, прошла трудовой путь в разных организациях и доросла до должности замдиректора реабилитационного центра «Преодоление».

"Наталья рассказала, каким помнит Луганск до 2014 года. Было приятно повспоминать, потому что я сам в советские годы часто там бывал. Сейчас женщина внимательно следит за развитием ситуации в Донбассе. Там у нее остались друзья и родственники, с которыми она поддерживает связь. Говорит, когда Россия начала миротворческую операцию, люди там вздохнули с облегчением. Рад, что у Натальи сейчас всё хорошо, а у её близких в Луганске появился шанс на спокойную жизнь», — написал в своём телеграм-канале Лимаренко.

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Как сообщало ИА REGNUM, жители Республики Крым благодарят президента РФ Владимира Путина за решение о возвращении полуострова в состав России. Об этом на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя у президента России 17 марта доложил глава РК Сергей Аксёнов.