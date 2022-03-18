Южно-Сахалинск, 18 марта, 2022, 06:22 — ИА Регнум. В ходе специальной военной операции на Украине погиб житель Сахалина Александр Алексеевич Гилев.

Марина Каширская ИА REGNUM Траур

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Александр Гилев проходил военную службу механиком-водителем по контракту в войсковой части 30 926 во Владивостоке.

«Мы получили трагическую весть. Александр героически сражался в бою с националистами за освобождение населенного пункта Мощун Киевской области. Его БМП-3 была выведена из строя, но несмотря на безвыходную ситуацию, Александр принял решение сохранить боевую технику и организовать круговую оборону. В ходе сражения он уничтожил семь боевиков.

Хочу выразить глубокие и искренние соболезнования родным и близким Александра. Вы воспитали настоящего патриота своей Родины. Память о нем, как о мужественном и стойком человеке, навсегда останется в сердцах сахалинцев и курильчан. Семье Александра Гилева мы окажем всю необходимую помощь», — написал в своем телеграм-канале губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Марина Каширская ИА REGNUM Траур

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Как сообщало ИА REGNUM, на Украине в ходе спецоперации погибли трое военнослужащих из воинской части, расположенной в Мурманской области.