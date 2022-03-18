Якутск, 18 марта, 2022, 05:07 — ИА Регнум. В Госсобрание Якутии направят проекты законов по корректировке главного финансового документа региона в антикризисном ключе. Пересмотр бюджета анонсировал глава республики Айсен Николаев на совещании по обеспечению социально-экономической безопасности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе региона.

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Пересмотрены будут как доходы, объём которых изменится в сложившейся обстановке, так и расходы, при формировании которых необходимо будет учесть действия по стабилизации экономики. Объем дополнительных вложений в поддержку отраслей экономики и в помощь населению оценили в 12 млрд рублей.

«Сейчас, в условиях жесточайших санкций против благополучия каждого человека и каждой семьи в России, нам надо принимать решения для выполнения этой задачи, для защиты граждан, для защиты бизнеса и производств. Нам непозволительно медлить, непозволительно работать с позиций уже прошлого времени. Каждый из нас должен отдавать себе отчет в том, что мы имеем дело не с сиюминутными проблемами. Должен четко и ясно понимать, что уже не эффективны те методы и темпы, с которыми мы работали в обычное время», — отметил Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, на обеспечение северного завоза в Якутии потратят 2 млрд рублей бюджетных денег, на сокращение налогов предпринимателям — 2,5 млрд. Более 5 млрд заложат на поддержку сельского хозяйства, институтов развития, льготные кредиты предприятиям, помощь IT-отрасли, промышленности и авиации.