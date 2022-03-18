Владивосток, 18 марта, 2022, 04:45 — ИА Регнум. Поставки социально значимых категорий товаров в Приморье продолжаются. Все товары в необходимом количестве есть как на складах, так и на пути в регион, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Покупка продуктов

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По словам министра промышленности и торговли края Сергея Калитина, созданы запасы: сахар — более 150 тонн, мука и рис — более 100 тонн, гречка — более 170 тонн.

«В целом есть запасы продовольствия на два месяца, бытовой химии на три месяца — мы всеми группами социально значимых товаров обеспечены. Еще раз прошу жителей не поддаваться всеобщему ажиотажу, не создавать запасы продовольствия впрок. Все товары в необходимом количестве есть как на складах, так и на пути в Приморье», — заверил Калитин.

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Как сообщало ИА REGNUM, ажиотажный спрос на отдельные группы товаров будет спадать. Об этом заявил челябинский губернатор Алексей Текслер после посещения распределительного склада одной федеральной торговой сети.