Владивосток, 18 марта, 2022, 04:00 — ИА Регнум. Во Владивостоке ветеранские организации проводят в рамках социального проекта «Лица и страницы» в школах уроки по патриотическому воспитанию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Цитата из х∕ф «Иваново детство». Реж. Андрей Тарковский. 1962. СССР Юный патриот

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Ветераны делятся со школьниками воспоминаниями и рассказывают о подвигах героев.

Так, уже участниками патриотических занятий стали более 1250 учеников школ Владивостока. 18 марта урок, посвящённый Крымской весне, проведёт общественная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Первореченского района для учащихся школы № 52.

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