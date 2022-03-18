Могадишо, 18 марта, 2022, 03:40 — ИА Регнум. Не менее трех человек получили ранения при взрыве автомобиля в столице Сомали Могадишо, сообщает пресс-служба местной полиции.

Иван Шилов ИА REGNUM Сомали

Сообщается, что неизвестные пытались взорвать автомобиль с инженерами, которые являлись гражданами Турции. В результате взрыва получили ранения не менее трех человек, сведения о пострадавших уточняются. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за теракт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее армия Сомали ликвидировала десять боевиков из террористической группировки «аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Сообщалось, что еще нескольких террористов удалось взять в плен.