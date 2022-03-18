Владивосток, 18 марта, 2022, 03:43 — ИА Регнум. Приморье включилось во Всероссийский танцевальный флешмоб в поддержку российской армии — Z-эстафета #Россия_Мы. Ансамбль выступил в одном из самых символичных и узнаваемых мест края — у подводной лодки «С-56» на Корабельной набережной. Это знаменитый музей, являющийся памятником русскому флоту, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Пресс-служба правительства Приморского края Танец в поддержку армии России

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Заслуженный коллектив — ансамбль народного танца «Плясунья» — исполнил казачий танец. Выступление призвано показать объединяющую силу народов России, в которой каждый народ имеет свой уникальный облик.

«Приморье может по праву гордиться своей военной историей. Несокрушимая крепость Владивосток, подвиг крейсера «Варяг», события на озере Хасан, героизм воинов-тихоокеанцев в битвах Великой Отечественной войны, легендарные рейсы подводной лодки «С-56». Армия всегда стояла и стоит на страже интересов государства. Мы — россияне! Единый народ с общей исторической судьбой и общим будущим!» — заявили артисты.

Приморцы передали эстафету Хабаровскому краю и Сахалину. По задумке авторов флешмоба, язык танца должен объединить всех россиян, ведь он понятен каждому народу многонациональной страны.

Как сообщало ИА REGNUM, Мурманская область приняла эстафету Всероссийского танцевального флешмоба #Россия_Мы — ансамбль песни и пляски ордена Ушакова Краснознамённого Северного флота. На сцене североморского Дворца культуры «Строитель» артисты исполнили фрагмент танца «Солёная вода» и передали эстафету Красноярскому краю и Чукотскому автономному округу.