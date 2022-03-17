Киев, 18 марта, 2022, 02:56 — ИА Регнум. Исключить Россию из Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) призвал на фоне спецоперации на Украине глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Соответствующий призыв Кулеба опубликовал 17 марта в своём Twitter.

Дмитрий Кулеба

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционный удар по России и российский ответ Западу — трансляция»

По мнению главы МИД Украины, Россию следует исключить из всех международных организаций и платформ за совершённые «злодеяния». Кулеба призвал страны — члены FATF исключить Россию из организации и внести её в чёрный список FATF.

Напомним, ранее депутаты Верховной рады Украины призвали исключить Россию из Совета Безопасности ООН, а глава МВД Великобритании Прити Пател вместе с главами МВД США, Канады и других стран призвала Интерпол принять решение о приостановке доступа России к системе организации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в МИД России назвали нереальным исключение России из Совбеза ООН, так как без России архитектура международных отношений рассыпется.