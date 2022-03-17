Югорск, Югра, 18 марта, 2022, 02:47 — ИА Регнум. В Югорске (ХМАО) оштрафован 19-летний гражданин за одиночный пикет против спецоперации российских войск на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Югорского районного суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция

Следите за развитием событий в трансляции: «Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Судом было установлено, что гражданин устроил одиночный пикет возле одного из торговых центров Югорска с требованием остановить спецоперацию по дефашизации Украины.

Суд признал пикетчика виновным по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности») и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за аналогичные правонарушения были оштрафованы участники несанкционированного митинга в Тюмени.