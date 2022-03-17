Даллас, США, 18 марта, 2022, 02:34 — ИА Регнум. По меньшей мере девять человек погибли в американском штате Техасе в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пикапа, которым управлял тринадцатилетний подросток. Об этом 17 марта передал телеканал NBC.

Tysto Авария

Ранее сообщалось о восьми жертвах ДТП. Речь идет о дорожной аварии, которая произошла 16 марта. Пикап врезался в микроавтобус, в котором ехали члены мужской и женской студенческих команд по гольфу, а также и их тренера. Из всей группы выжили только два человека. Их состояние оценивается как критическое.

По информации журналистов, в пикапе, помимо подростка, был взрослый мужчина. Оба они погибли. Кроме того, установлено, что у микроавтобуса, в котором находилась команда гольфистов, прямо перед столкновением лопнуло переднее левое колесо. Расследование инцидента продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта на федеральной трассе М-11 «Нева» столкнулись автомобили Mazda и Porsche Cayenne. ДТП произошло из-за лопнувшего колеса. Оба водителя погибли.