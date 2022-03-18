Лион, Франция, , 01:00 — REGNUM 17 марта «Лион» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА 2021/22 сыграл вничью с «Порту». Основное время встречи завершилось со счетом 1:1, что позволило подопечным Петера Боша выйти в четвертьфинал еврокубка.

Мусса Дембеле Андрей Пронин © ИА REGNUM

Первый мяч на тринадцатой минуте встречи забил 25-летний французский центрфорвард Мусса Дембеле после передачи Лео Дюбуа — 1:0. Через четырнадцать минут нападающий Пепе восстановил равновесие в счете — 1:1.

Составы команд:

«Лион»: Лопеш, Эмерсон, Люкиба, Мендес, Дюбуа, Токо-Экамби, Какере, Ндомбеле, Февр (Ауар, 66'), Пакета, Дембеле (Кадевере, 66').

«Порту»: Кошта, Пепе, Сануси, Мбемба, Коста (Мариу, 57'), Пепе, Галено (Эванилсон, 75'), Груич (Витинья, 79'), Эуштакиу (Урибе, 57'), Виейра, Мартинес (Тареми, 75').

Бригада арбитров (Румыния): Овидиу Хацеган | Мирча Григориу | Себастьян Георге | Марко Гуида.