Лиссабон, 17 марта, 2022, 23:40 — ИА Регнум. 26-летний испанский фланговый атакующий защитник португальской «Бенфики» Алехандро Гримальдо был признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов УЕФА 2021/22. Футболист получил оценку 8.60 по версии портала WhoScored.

Catherine Kõrtsmik Алехандро Гримальдо

В прошедшем ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с амстердамским «Аяксом» Гримальдо отметился одной результативной передачей, одной успешной обводкой, тремя выигранными верховыми единоборствами и тремя удачными отборами. Точность передач испанца составила 88%.

В текущем сезоне Алехандро Гримальдо принял участие в 41-м матче за «Бенфику» во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и восемью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что на Алехандро Гримальдо претендовала каталонская «Барселона».