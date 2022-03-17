Вашингтон, 17 марта, 2022, 22:59 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден намерен заявить руководству Китая о том, что Пекин ожидают «последствия» в случае поддержки действий России на Украине, заявил 17 марта журналистам госсекретарь США Энтони Блинкен.

Iecs США против Китая

«Президент Байден завтра проведет переговоры с председателем Си и ясно даст ему понять, что Китай ответит за любые действия по поддержке российской агрессии», — сказал Блинкен.

По его словам, США «без сомнений предпримут меры» в отношении Китая. Он также заявил, что Вашингтон «продолжает призывать все страны, имеющие прямое влияние на Россию, применить любые способы, чтобы заставить Москву прекратить войну».

«Мы считаем, что Китай несёт особую ответственность из-за своего влияния на президента Путина, которое надо употребить для защиты международного правопорядка и принципов, которые Китай поддерживает», — сказал госсекретарь США.

Кроме того, Блинкен заявил, что Китай рассматривает варианты прямой помощи России в сфере военного оборудования.