Лондон, , 23:04 — REGNUM Британский актёр Том Хиддлстон и актриса Зави Эштон спровоцировали слухи о своей помолвке. Информацию об этом приводит ComicBook 17 марта.

Том Хиддлстон Gage Skidmore

Поводом для слухов стала случайная фотография во время церемонии BAFTA, на которой было отчётливо видно обручальное кольцо на руке Эштон. Сама пара новость пока что никак не прокомментировала.

Напомним, что об отношениях Тома Хиддлстона и Зави Эштон стало известно в 2020 году. Будущие супруги познакомились во время театральной постановки «Предательство» в Лондоне (Великобритания).

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