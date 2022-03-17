Нью-Йорк, США, 17 марта, 2022, 22:49 — ИА Регнум. Первый эпизод нового сериала на основе видеоигровой франшизы Resident Evil, производством которого занимается Netflix, появится на сайте потокового сервиса 14 июля 2022 года. Об этом 17 марта сообщает страница платформы в Twitter (сервис, запрещённый на территории РФ).

компания Capcom Логотип игры Resident Evil

Администрация аккаунта онлайн-кинотеатра опубликовала несколько постеров, сопроводив публикацию слоганом «Зло эволюционировало». В центре повествования шоу будет находиться девочка-подросток Джейд Вескер (дочь одного из главных антагонистов франшизы Альберта Вескера), которая проживает в городе Нью-Ракун-Сити.

После произошедшего апокалипсиса она будет пытаться разгадать тайны её отца и корпорации «Амбрела», а также выяснить, что произошло с её сестрой Билли. Действие шоу развернётся в 2036 году.

Напомним, 8 июля 2021 года на Netflix вышел анимационный сериал «Обитель зла: Бесконечная тьма» (англ. Resident Evil: Infinite Darkness), а 25 ноября 2021 года состоялась премьера фильма «Обитель зла: Раккун-Сити» режиссёра Йоханнеса Робертса. В проекте нового сериала Resident Evil участвуют актеры Лэнс Реддик, Элла Балиск, Тамара Смарт, Сиена Агудонг, Аделина Рудольф и Паола Нуньес.