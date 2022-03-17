Бишкек, 17 марта, 2022, 21:34 — ИА Регнум. Около 70% работающих граждан Киргизии людей задействованы в среднем и малом бизнесе. Об этом заявила зампредседателя социального фонда Гульнура Джуматаева на пресс-конференции 17 марта.

President.kg Киргизы

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По ее словам, на них приходится только 20% от общего объема социальных отчислений, а большую часть соцотчислений делают компании, представляющие крупный бизнес.

«Многие бизнесмены сами говорят о том, что у них работает 20 человек, но по Соцфонду показывают только трех или пятерых из них. То есть на самом деле люди большую часть зарплат получают в конвертах», — констатирует представитель соцфонда.

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