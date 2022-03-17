Москва, , 22:29 — REGNUM Актриса Алёна Хмельницкая стала гостьей YouTube-шоу «Надо обсудить». Выпуск с её участием доступен на канале FAMETIME TV с 17 марта.

Алёна Хмельницкая Скриншот с YouTube

В интервью Хмельницкая рассказала о начале своей карьеры, о том, как появилась на Netflix в сериале «С холода», а также о том, почему не хотела бы работать с режиссёром Константином Богомоловым. «Богомолов мне не близок… То, что я вижу — это интересно с точки зрения его мозгов. Когда я смотрю его спектакли, я не хочу быть артистом на сцене», — объяснила актриса.

ИА REGNUM напоминает, что Алёна Хмельницкая стала известна в начале 90-х годов — тогда она попала в труппу Московского государственного театра «Ленком», где играла Кончиту в спектакле «Юнона и Авось». Популярность актрисе принесла главная роль в фильме режиссёра Владимира Попкова «Сердца трёх».

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