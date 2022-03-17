Екатеринбург, 17 марта, 2022, 20:24 — ИА Регнум. Будущее Украины — в союзе с Россией и Белоруссией. Об этом заявил журналистам директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Потому что, в принципе, это единый славянский народ, и об этом мы никогда не забывали. И тем более сейчас забывать не будем», — сказал эксперт.

По его мнению, Украина должна стать свободным государством, не зависимым от ненадёжных заокеанских партнёров, которые и вели свою недальновидную политику.

Гагарин также напомнил, что в 2014 году Россия восстановила историческую справедливость, воссоединившись с Крымом. Теперь она пришла на помощь жителям Донецка и Луганска.