Челябинск, 17 марта, 2022, 20:08 — ИА Регнум. В Челябинске продолжает действовать масочный режим. Об этом сообщили 17 марта журналистам в мэрии.

(сс) AlexChirkin Маска

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Причиной этого является неблагополучная ситуация по заболеваемости COVID-19. Также населению необходимо соблюдать социальную дистанцию.

За несоблюдение необходимых санитарно-эпидемиологических требований предусмотрены штрафы, напоминают в мэрии. В отношении юридических лиц их размеры могут достигать 300 тыс. рублей.